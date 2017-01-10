د. مصطفى البرغوثي: اجتماعات التحضيرية تركز على سبل عقد مجلس وطني توحيدي

بيروت/PNN-قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لوطن، أن أجواء ايجابية و بناءة تسود اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، و ان النقاشات تركز على نقطة واحدة وهي سبل عقد مجلس وطني توحيدي يضم الجميع.

وأضاف البرغوثي ، أن الاجتماع يمثل اوسع مشاركة وطنية منذ عام 2012،وان هناك تداول جدي لخطورة الاوضاء التي تعيشها القضية الفلسطينية، وهناك شعور عميق بالمسؤولية اتجاه هذه الاحداث، واتجاه مصلحة الشعب الفلسطيني.

ويشارك البرغوثي في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في سفارة دولة فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت، اولى جلساتها و التي تستمر ليومين.

وتعقد تحضيرية الوطني برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وبمشاركة اعضاء اللجنة التنفيذية، والامناء العامين للفصائل الفلسطينية، وحضور اعضاء المجلس الوطني في لبنان وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور.