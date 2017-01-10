“الوطنية موبايل” ترعى شباب الخليل ممثل فلسطين ببطولة الأندية العربية

رام الله/PNN- وقعت شركة الوطنية موبايل، اليوم الثلاثاء، اتفاقية رعاية لنادي شباب الخليل ممثل فلسطين في بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

ووقع اتفاقية الرعاية والشراكة الاستراتيجية، الرئيس التنفيذي للوطنية موبايل ضرغام مرعي، ورئيس نادي شباب الخليل جهاد الجبريني، بحضور الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عمر أبو حاشية.

ويشارك نادي شباب الخليل في الدور التمهيدي الثاني لبطولة الأندية العربية، بصفته بطل دوري الوطنية موبايل للمحترفين للموسم الماضي، حيث يستضيف على استاد عمان الدولي نادي العهد اللبناني، في مباراة الإياب، علما بأنه خسر لقاء الذهاب بهدف وحيد، وفي حال تمكن من تجاوز هذا اللقاء سيدخل دور المجموعات للبطولة المقرر إقامتها الصيف المقبل في مصر.

وقال مرعي: “إنه لفخر كبير لنا رعاية بطل دوري الوطنية موبايل للمحترفين في الموسم الماضي شباب الخليل، ممثل فلسطين الوحيد في البطولة العربية للأندية، لأنه يستحق الوقوف بجانبه في هذه البطولة العربية، وهذه الرعاية ما هي إلا تأكيد على وقوف الشركة إلى جانب الأندية الفلسطينية في المحافل الدولية والعربية، والمساهمة في دعمها بكل ما يمكننا تقديمه لتتمكن بدورها من تقديم أفضل ما يمكن لرفع اسم وعلم فلسطين عاليا، فنجاح أبناء فريقنا الفلسطيني وتأهله هو نجاح لكل فلسطيني في جميع أنحاء العالم ونحن في الوطنية موبايل نفخر بإنجازات الفريق وبقدرته على تمثيلنا في المحافل الدولية أفضل تمثيل”.

وأضاف أن الوطنية موبايل لن تتوانى مطلقا عن استمرارها في دعم كرة القدم الفلسطينية، فنحن للعام الثاني على التوالي راعي دوري المحترفين في الضفة الغربية والدرجة الممتازة في قطاع غزة، والرعاية الموقعة اليوم ما هي إلا تأكيد على بصمتنا التي وضعناها في كرة القدم الفلسطينية.

من جهته، قال الجبريني: “شرف كبير لأسرة عميد فلسطين من إداريين ومشجعين ولاعبين ومناصرين وداعمين أن تقوم شركة الوطنية موبايل بتقديم رعايتها الرسمية للحدث الرياضي التاريخي لأول مشاركة فلسطينية في البطولة العربية للأندية”.

وشدد على أن هذا الدعم ليس غريبا على الوطنية موبايل فهي تقدم رعاية خاصة لدوري المحترفين الفلسطيني بالضفة ودوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة، ومن هنا سنعمل بكل طاقاتنا، من أجل إسعاد الجماهير الفلسطينية ونتخطى هذه المباراة.