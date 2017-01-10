الاحتلال يخطر بوقف بناء بئر للمياه وعريش في بلدة الخضر

بيت لحم/PNN-أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في بئر لجمع مياه الأمطار وعريش زراعي في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن عبدالله أحمد عيسى بهدم بئر لجمع المياه وعريش يملكه في أراضيه الواقعة بمنطقة “واد لبيار” جنوبا، بحجة عدم الترخيص.

وأشار صلاح إلى أن الأيام الماضية شهدت هجمة من قبل الاحتلال بحق المزارعين وممتلكاتهم في الخضر، خاصة آبار المياه، حيث تم إخطار أصحاب 13 بئرا للمياه، بوقف البناء والعمل فيها.

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