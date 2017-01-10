PNN بالفيديو: فلسطين تودع الراحل المطران هيلاريون كابوتشي ببيت عزاء كبير ببيت لحم

بيت لحم/PNN – نظمت حركة فتح اقليم بيت لحم وبالتعاون مع بلديات المحافظة بيت عزاء للراحل الكبير المطران السوري الجنسية فلسطيني الهوى والانتماء هيلاريون كابوتشي في رسالة تقدير واحترام لتضحياته ونضاله الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال حيث مثل الراحل رمزا من رموز المقاومة الفلسطينية في صفوف حركة فتح وبالتالي كان لا بد من وقفة وفاء له من فلسطين

وقال محمد المصري امين سر حركة فتح في اقليم بيت لحم ان فلسطين تقف بشبابها وشيوخها وفاءا لهذا الراحل لتوصل رسالة تقول فيها ان روحه لاتزال تحوم في بيت لحم والقدس هذه المدن التي وحدها بهويته ونضاله ورسالته الدينية والوطنية.

كما راى القائمون على بيت العزاء الذي امه في ساعاته القليلة المئات ان لم يكن الالاف هو اقل واجب لمناضل ضحى وهو يحمل اسم فلسطين في كل تجواله وترحاله

وقالت رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون للاسف ان المطران كابوتشي توفي قبل ان يتحقق حلمه في ان يكون او ان يرى او ان يدوس على التراب الفلسطيني وبالنسبة له كانت معادلة القدس كانت معادلة هامة جدا ومات وهو يحلم بالقدوم للقدس، ولا يسعنا الا ان نقول رحمة الله عليه، ويجب ان يذكر في المنهاج الفلسطيني ليبقى في الذاكرة القومية الفلسطينية من جيل الى جيل.

بيت لحم وما تحمله من معاني روحية ودينية و وطنية وانسانية قررت اليوم وبعد مراسم تشييع المطران كبوتشي ارسال رسالة محبة من قلب ميلاد السيد المسيح رسول الحرية و المحبة والعدل والسلام والكرامة الانسانية والتي تبعها المطران الفدائي لتاكيد رسالة التاخي ومواصلة النضال

وفي هذا الاطار قال نائب محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا ان المطران كابوتشي ناضل بجانب الثورة الفلسطينية منذ البدايات الاولى واسند الثورة وادى ذلك الى اعتقاله وحتى بعد الافراج عنه ونفيه من فلسطين لم يتوقف عن نضالاته وكفاحه.

بدوره قال انطون سلمان عضو مجلس بلدي بيت لحم احتراما وتقديرا واجلالا للمرحوم تقرر فتح بيت عزاء وللتذكير بمواقفه الوطنية في فلسطين والوطن العربي

رجال الدين في فلسطين من جهتهم عبروا عن تقديرهم وشكرهم للقائمين على بيت العزاء لانه يعكس رسالة احترام لمن عمل من اجل الارض وخدم بكل ما اوتية من قوة من اجل تحريرها

من جهته قال الاب اكثم حجازين راعي كنيسة اللاتين بمدينة بيت جالا رحل المطران كابوتشي لكنه ترك رسائل عدة وارث حضاري ونضالي اهمها لشعبنا الفلسطيني يؤكد على وحدة الدم والمصير في مواجهة العدول الغاصب كما انه رسالة للعرب بان فلسطينهي قضية العرب الاولى فيما رسالته للعالم اننا كعرب مسلمين ومسيحيين موحدين متاخينمن اجل قضايا الامة العربية