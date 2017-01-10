الرئيس عباس يلتقي بابا الفاتيكان السبت المقبل

بيت لحم/ PNN/ يلتقي الرئيس محمود عباس ابو مازن في الفاتيكان السبت المقبل مع بابا الفاتيكان فرنسيس خلال زيارته الى العاصمة الايطالية روما

وقالت مصادر اعلامية ان لقاء الرئيس عباس والبابا هو الثالث بينهما منذ تولي البابا منصبه

واوضحت المصادر ان اللقاء بين الرئيس عباس والبابا سيكون عشية انعقاد مؤتمر باريس الدولي الذي سيعقد في فرنسا بمشاركة ممثلين عن ٧٠ دولة من دول العالم بهدف مناقشة احياء عملية السلام الفلسينية الاسرائيلية

وقالت مصادر سياسية واعلامية غربية ان لقاء ابو مازن بقداسة البابا عشية مؤتمر باريس سيشكل رسالة دعم للجهود الفرنسية والدولية لاحياء عملية السلام