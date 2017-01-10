وائل جسار يستعد الى احياء حفلات ضخمة

رام الله/PNN – عمر حديدي/بعد نجاحاته الكبيرة واحيائه عدد كبير من الحفلات التي شهدت اقبال جماهيري كبير بمختلف الدول العربية وتصدر ألبومه الأخير “عمري وذكرياته” المبيعات وتحقيقه نسبة استماع عالية، يستعد النجم وائل جسار الى احياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة حيث يحيي حفل عيد العشاق في ابو ظبي الموافق 16/2 بفندق ” Rotana Beach” ويحيي مع النجمة الذهبية نوال الزغبي حفلاً ضخماً في باريس بقصر المؤتمرات الموافق 18/2.

وللعام الثالث على التوالي احتفل جسار بالعام الجديد مع الجمهور المصري،حيث احيا ليلة رأس السنة في فندق “إنتركونتيننتال سيتي ستارز” القاهرة حيث قدّم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة وأغنيات ألبومه الجديد.عمر الحديدي