الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاربعاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو الجمعة المقبل غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والسبت، يكون الجو غائماً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الاربعاء.