جبهة النضال الوطني تستنكر جريمة إعدام الأسير الصالحي

رام الله /PNN-ندعو إلى تشكيل لجان ثورية في كل مناطق التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية دعماً ومساندةَ لشباب الانتفاضة.

استنكرت جبهة النضال الوطني الفلسطيني الجريمة البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء بإعدام الأسير المحرر محمد الصالحي .

وأضاف مصدر مسئول في المكتب الإعلامي للجبهة أن الجرائم الصهيونية مستمرة وبشكل يومي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني حيث يتم إطلاق النار بدم بارد وسط الصمت العالمي.

إن هذه الجريمة النكراء ودماء الشهيد البطل لن تكون إلا لعنة تطارد الاحتلال ومستوطنيه وحافزاً قوياً لانتفاضتنا وشبابها الفلسطيني المقاوم للاحتلال .

وقال المسئول ؛ أن حقنا في المقاومة حق وواجب على كل فلسطيني وهذا الحق كفلته كل القوانين الدولية ولن يستطيع الاحتلال ولا الدول المساندة له أن توقف مد التحرير العارم وثورة شعبنا من أجل الحرية والاستقلال.

ودعت الجبهة شباب فلسطين في الضفة الغربية لتصعيد الانتفاضة والأخذ بثأر الشهيد البطل محمد الصالحي وكل شهداء فلسطين .

كما ودعت جماهيرنا الفلسطينية في الضفة الغربية إلى دعم ومساندة الانتفاضة واستحداث لجان ثورية في كل أماكن التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية لتكون سنداً ورافضاً داعماً لشباب الانتفاضة