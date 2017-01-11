بينهم عضو ثوري فتح طلال دويكات :الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا بالضفة

بيت لحم/PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم اربعة وعشرين مواطنا فلسطينيا من مختل فالمحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية بحجة انهم مطلوبون للتحقيق.

وقالت مصادر محلية في مدينة نابلس ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم ايضا اللواء طلال دويكات عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومحافظ جنين السابق من منزله.

كما افادت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت احد عشر مواطنا فلسطينيا خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها ببلدة تقوع الى الشرق من بيت لحم .

وفي مخيم نور شمس بطولكرم اعتقلت قوات الاحتلال اربعة مواطنين الى جانب اعتقال مواطن في بلدة الزاوية ومواطن في بيت امين واثنين من المواطنين في مخيم بلاطة واثنين في ام الشرايط و مواطن في بلدة قطنة ومواطن في بلدة دورا ومواطن اخر في بيت ريما.

يتبع ….