وزير خارجية بريطانيا يدافع عن اسرائيل رغم محاولاتها اسقاط مسؤولين ونواب يدافعون عن القضية الفلسطينية 

لندن/ترجمة خاصة PNN/ نقلت وسائل الاعلام العبرية صباح اليوم الاربعاء تقارير اشارت فيها الى ان مسؤولين في بريطانيا اكدوا رفضهم اتخاذ اي اجراءات وتدابير عقابية ضد اسرائيل بسبب ممارسات مسؤولين وموظفين في سفارتها بلندن ضد مسؤولين ونواب بريطانيين.

وقالت القناة السابعة في تلفزيون اسرائيل ان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، رفض مطالب المشرعين في بلاده الداعية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد السفارة الإسرائيلية في أعقاب ما نشر على شبكة “الجزيرة التي كشفت و وثقت تسجيلات لاحد الدبلوماسين الإسرائيلين العالمين في السفارة في لندن حيث كان يهدف الى “اسقاط” المشرعين البريطانيين الذين لديهم مواقف معادية لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية البريطاني “اعتذر السفير الإسرائيلي عن الحادث، ويبدو أن من قام بالعمل لم يعد دبلوماسيا يعمل في السفارة في لندن لذلك لم يعد مناسبا الاستمرار في الحديث و يمكن اعتبار القضية مغلقة،”.