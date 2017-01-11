“فتح” اعتقال قيادات الحركة لن يزيدنا الا صموداً وثباتاً

رام الله/PNN- اكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، اليوم الاربعاء، ان تصعيد عمليات الاقتحام والاعتقال الإسرائيلية التي تطال مختلف أرجاء الوطن وتستهدف قيادات وكوادر حركة فتح والتي كان اخرها فجر اليوم اعتقال اللواء طلال دويكات عضو المجلس الثوري للحركة لن يزيدنا الا صمود وثبات على الارض حتى تحقيق حلمنا بالحرية والاستقلال

وقال رئيس اللجنة الاعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة “فتح” منير الجاغوب إن الاعتقالات والهجمة الإسرائيلية تشتد يوما بعد اليوم ضد قيادات وكوادر و عناصر الحركة في كافة أنحاء الوطن والتي أعطت رسالة واضحة ومؤشر للشعب الفلسطيني وقياداته أن المرحلة في غاية الصعوبة والتعقيد، وأن الاحتلال ليس في ذهنيته الا القتل والدمار و الإعتقال والتنكر للحقوق الفلسطينية و مواصلت الاستيطان وتهويد القدس، مما يتطلب منا جميعا وقفة جادة وحقيقية لمواجهة تلك الغطرسة .

وأضاف الجاغوب ان الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وان الرد على هذه الممارسات هو برص الصفوف واعادت اللحمة للوطن لمواجهة السياسات الإسرائيلية والذي يشكل أنجع رد على سياسات الاحتلال العدوانية التي تستهدف كل الشعب الفلسطيني وقضيتنا الوطنية.