اتهام نجم مانشستر سيتي بسوء السلوك

وأشهر الحكم لي ماسون، البطاقة الحمراء لفرناندينيو، لاعب وسط سيتي، في الدقيقة (32)، بينما وجه الاتحاد الإنجليزي، اتهامًا لسانيًا حول تعليقه، الذي مسحه من إنستجرام، بالتشكيك في نزاهة الحكم.

وكتب سانيا أن سيتي، فاز “بعشرة لاعبين ضد 12 لاعبًا”، في إشارة إلى وجود الحكم في الفريق المنافس.

ويبقى لسانيا “33 عامًا” حتى يوم الجمعة المقبل؛ للرد على اتهام الاتحاد الإنجليزي.