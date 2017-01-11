التحقيق في سرقة جائزة كريستيانو رونالدو الثمينة

مدريد/PNN- قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) امس الثلاثاء شكوى إلى الشرطة عقب سرقة ست ساعات ثمينة قبل حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2016 أمس الاثنين في زيوريخ.

ووفقا لمتحدث باسم الفيفا فإنه تم تقديم شكوى للشرطة السويسرية التي ستحقق في ملابسات سرقة ست ساعات من طراز “هبلوت”.

ورفضت السلطات الحديث عن وجود أشخاص مشتبه فيهم في الوقت الحالي، مفضلة عدم إعطاء أي تفاصيل في هذا الشأن.

وتقدر قيمة الساعة الواحدة بنحو 100 الف فرنك سويسري (98 الف دولار).

وكان من المقرر أن يوزع الفيفا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة افضل لاعب والفائزين الآخرين، الساعات الست، ولكن حادث السرقة حال دون حدوث ذلك.

واضطر الفيفا في النهاية لتوزيع ساعات أخرى ومن طراز مختلف على الفائزين، وسيتم إرسال نسخة أخرى من الساعات المسروقة إلى الفائزين بالجوائز.