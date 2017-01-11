مدريد/PNN- تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد عن الأزمة المثارة حاليًا بين جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة وحكام الدوري الإسباني، واتهامهم بارتكاب أخطاء متعمدة خلال مباراتي أتلتيك بيلباو بالكأس وفياريال بالدوري.

وقال بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “بيكيه لاعب عظيم، بدليل أنه ضمن تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم، التي أعلنها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين”.

وأضافت الصحيفة أن رئيس النادي الملكي كسر حاجز الصمت قائلاً: “لم أتطرق للحديث عن التحكيم طوال حياتي، ولم أنتقده بكلمة واحدة، فمنذ تولي مسؤولية النادي عام 2000، الإدارة، وأنا بالتحديد لم أهاجم التحكيم، بل إننا نحاول دائمًا مساعدتهم لتقديم أداء أفضل”.

ويستعد بيكيه وفريق برشلونة لمباراة صعبة أمام أتلتيك بيلباو مساء الأربعاء، في إياب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بخسارة البارسا بنتيجة 1-2 يوم الخميس الماضي.