إضراب شامل يشل المرافق الحياتية بالبلدات العربية داخل أراضي 48

‏20 دقيقة مضت سياسة 39 زيارة

القدس/PNN- تشهد مختلف المدن والبلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية منذ صباح اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا، وذلك التزاما بقرارات لجنة المتابعة للجماهير العربية في أعقاب اجتماع طارئ عقدته أمس الثلاثاء، وذلك احتجاجا على قيام الحكومة الإسرائيلية بهدم 11 منزلا بمدينة قلنسوة وتشريد قاطنيها وتنديدا باستمرار جرائم الهدم بالمجتمع العربي.

وعم الإضراب الشامل، بحسب “عرب 48″، جميع البلدات العربية، وشمل جميع المرافق الحياتية وبضمنها جهاز التربية والتعليم والمدارس بمختلف المراحل إلا أنه يستثني التعليم الخاص وخدمات الطوارئ الصحية، وشمل كذلك الحكم المحلي العربي، حيث أغلقت السلطات المحلية ومختلف أقسامها أبوابها، كما أغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة أبوابها.

ويأتي الإضراب استجابة لقرار لجنة المتابعة، التي اجتمعت بالأمس عقب الهدم الجماعي للمنازل في مدينة قلنسوة انتقاما لمستوطني ‘عمونا’، وذلك في أعقاب توصيات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للشرطة بضرورة تنفيذ عملية هدم فورية للمنازل العربية القائمة دون تراخيص.

ويعقب الإضراب خطوات نضالية وتصعيدية، ومظاهرات احتجاجية على مداخل البلدات العربية، ومظاهرة قطرية وعقد مهرجان قطري جماهيري واسع في مدينة قلنسوة.

Print Friendly
جميع الحقوق محفوظة لشبكة فلسطين الأخبارية © 2015