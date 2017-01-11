مصرع الموطن بكر الدبس من الخليل جراء حادث سير ذاتي صباح اليوم

الخليل/PNN- لقي المواطن بكر محمد حماد مسلم ابو الدبس 18 عام مصرعه، صباح اليوم الاربعاء، من يطا جنوب الخليل، جراء حادث سير انقلاب ذاتي .

والشرطة تباشر التحقيق…