مصرع الموطن بكر الدبس من الخليل جراء حادث سير ذاتي صباح اليوم 4 دقائق مضت مختارات PNN 27 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الاحتلال يستهدف منازل وأراضي المواطنين شرق المغازي 41 دقيقة مضت وزير خارجية بريطانيا يدافع عن اسرائيل رغم محاولاتها اسقاط مسؤولين ونواب يدافعون عن القضية الفلسطينية 60 دقيقة مضت الخليل/PNN- لقي المواطن بكر محمد حماد مسلم ابو الدبس 18 عام مصرعه، صباح اليوم الاربعاء، من يطا جنوب الخليل، جراء حادث سير انقلاب ذاتي . والشرطة تباشر التحقيق… 2017-01-11 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest