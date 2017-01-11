كيري سيشارك الأحد في مؤتمر باريس

ووفق وكالة (ا ف ب)، فإن كيري الذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الجاري لدى تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، كان حتى الأمس القريب مناهضا لهذا المؤتمر الذي تشارك فيه 70 دولة وتغيب عنه اسرائيل والسلطة الفلسطينية. لكن الوزير الأميركي الذي فشلت وساطته في 2014 في إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، انتقد في الأسابيع الأخيرة بشدة الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا إياه “عقبة” أمام السلام.