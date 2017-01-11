تمر

لقرونٍ طويلة، تم استعمال التمر كمُحلِّي طبيعي في بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا على اختلاف طريقة أكله. فالبعض يُفضِّل تناوله في صورته الطازجة وهو البلح، أما ثقافات أخرى تُفضل تجفيفه وتناوله تمرًا. وعلى اختلاف طريقة تناوله، إلا أن التمر يختص بالعديد من الفوائد الغذائية المدهشة! فعلى الأقل، هناك 15 معدن مختلف وبروتين يحتوي على 23 نوع مختلف من الأحماض الأمينية التي لا تتواجد في معظم الفواكه الشعبية الأخرى.

ويُعتبر التمر عنصر غذائي مثالي نظرًا لمحتوياته من المواد الغذائية الأساسية المفيدة للنمو السليم للجسم. ومن أبرز الفوائد التي تنعكس على تناول التمر بمعدل حبتين يوميًا:

تحسين الهضم

التمر والبلح من الثمار الغنية بالألياف القابلة للذوبان والضرورية لصحة الجهاز الهضمي. كما أنه يُزوِّد القناة الهضمية بالمياه لتحسين الهضم.

تقليل ضغط الدم المرتفع

حبتان من التمر يوميًا تُزودان الجسم بحوالي 50 ملغم من المغنيسيوم ما يعمل على توسعة الأوعية الدموية. وأظهرت الدراسات أن الجسم يحتاج إلى 370 ملغم من المغنيسيوم يوميًا لخفض ضفط الدم المرتفع والحفاظ عل تنظيمه.

تقوية القلب

من الخلطات المعروفة للحفاظ على سلامة عضلة القلب نقع التمر في الماء وشرب منقوعه. وهي وصفة معروفة أثبتت الكثير من الدراسات صحتها.

الحماية من السكتات الدماغية

يحتوي البلح والتمور على محتوى مرتفع من البوتاسيوم الذي يعمل على حماية الجهاز العصبي من الأمراض والمخاطر، كما يُقلل بنسبة 40% من خطر السكتات الدماغية.

علاج فقر الدم

تُعتبر التمور مصدر جيِّد للحديد، فكل 100 جرام من التمور تمد الجسم بحوالي 0.9 جرام حديد أو 11% من الجرعة اليومية المُوصى بها. إذ يعمل الحديد على تحسين تدفق الأكسجين إلى الدماغ.

علاج الإسهال

حيث أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم الذي يُنعش بكتيريا الأمعاء الجيدة ما يُحسِن من عملية الهضم ويُقلل من الإسهال.