لقرونٍ طويلة، تم استعمال التمر كمُحلِّي طبيعي في بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا على اختلاف طريقة أكله. فالبعض يُفضِّل تناوله في صورته الطازجة وهو البلح، أما ثقافات أخرى تُفضل تجفيفه وتناوله تمرًا. وعلى اختلاف طريقة تناوله، إلا أن التمر يختص بالعديد من الفوائد الغذائية المدهشة! فعلى الأقل، هناك 15 معدن مختلف وبروتين يحتوي على 23 نوع مختلف من الأحماض الأمينية التي لا تتواجد في معظم الفواكه الشعبية الأخرى.
ويُعتبر التمر عنصر غذائي مثالي نظرًا لمحتوياته من المواد الغذائية الأساسية المفيدة للنمو السليم للجسم. ومن أبرز الفوائد التي تنعكس على تناول التمر بمعدل حبتين يوميًا:
تحسين الهضم
التمر والبلح من الثمار الغنية بالألياف القابلة للذوبان والضرورية لصحة الجهاز الهضمي. كما أنه يُزوِّد القناة الهضمية بالمياه لتحسين الهضم.
تقليل ضغط الدم المرتفع
حبتان من التمر يوميًا تُزودان الجسم بحوالي 50 ملغم من المغنيسيوم ما يعمل على توسعة الأوعية الدموية. وأظهرت الدراسات أن الجسم يحتاج إلى 370 ملغم من المغنيسيوم يوميًا لخفض ضفط الدم المرتفع والحفاظ عل تنظيمه.
تقوية القلب
من الخلطات المعروفة للحفاظ على سلامة عضلة القلب نقع التمر في الماء وشرب منقوعه. وهي وصفة معروفة أثبتت الكثير من الدراسات صحتها.
الحماية من السكتات الدماغية
يحتوي البلح والتمور على محتوى مرتفع من البوتاسيوم الذي يعمل على حماية الجهاز العصبي من الأمراض والمخاطر، كما يُقلل بنسبة 40% من خطر السكتات الدماغية.
علاج فقر الدم
تُعتبر التمور مصدر جيِّد للحديد، فكل 100 جرام من التمور تمد الجسم بحوالي 0.9 جرام حديد أو 11% من الجرعة اليومية المُوصى بها. إذ يعمل الحديد على تحسين تدفق الأكسجين إلى الدماغ.
علاج الإسهال
حيث أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم الذي يُنعش بكتيريا الأمعاء الجيدة ما يُحسِن من عملية الهضم ويُقلل من الإسهال.
علاج الإمساك
المواد الغذائية الغنية في التمور تعمل على إزالة السموم من الجسم وتُساعد على الهضم. كما تُعالج الإمساك أيضًا. حيث أن نقع التمر في الماء سيعمل على إطلاق كمية كبيرة من الإنزيمات إلى الماء التي تدعم صحة الأمعاء وتُسرع من عملية الأيض والهضم، وذلك عند شرب منقوعه.
تعزيز القدرات العقلية
البلح من الثمار الغنية بالفوسفور الذي يدعم وظائف الدماغ.
تعزيز صحة العين
تحتوي التمور على الفيتامينات التي تُعزز صحة العين عبر مدها بمادة “زياكسانثين”، وهي مُفيدة لشبكية العين وتُحسِّن قوة البصر وتمنع تلف البقعة بسبب الشيخوخة.
المساعدة في تقليل الوزن
التمور المجففة لديها نسبة قليلة من الماء ونسبة مرتفعة من السكريات نسبيًا. وعلى الرغم من محتواها المرتفع من السكر إلا أنها جزء أساسي من أي حمية لمساعدته بالشعور بالشبع وفقدان الوزن بسهولة أكبر. وعلى الرغم أن العلم توصَّل للكثير من الفوائد التي لا تُحصى للتمر والبلح، لكن سبقه إلى ذلك كلام الله عز وجل في قرآنه الكريم. مثل ما ذُكر في الآية الكريمة في سورية مريم مُخاطبًا عز وجل السيدة مريم عليها السلام :( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا). وورد عن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله: “خير تمراتكم البُرنيُّ، يُذهب الدّاء”.