تناول هذا المشروب بعد كل وجبة دسمة ولاحظ الفرق

يعد الجريب فروت من الأطعمة، التي لابد أن تتواجد لديك لما لها من فوائد جمة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة.

كما أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات، فضلاً عن الألياف التي تساعد على الهضم، وتشعرك بالشبع، وكل هذا يدفعك لتناول الجريب فروت يومياً.

لذا، نصح موقع «هيلثي فوود» بتناول مشروب الجريب فروت خاصة بعد الوجبات الدسمة، لأن الدراسات أثبتت أنه يساعد على تقليل الكوليسترول، كما أنه يزيد من قدرة الجسم على الحرق، من ثم يخلصك من جزء كبير من الدهون التي تناولتها.

وللحصول على أفضل مشروب جريب فروت، قم بتقشير الثمرة وأفصل الألياف الداخلية، وأضف عليها قليل من الماء وملعقة عسل أبيض ليصبح مذاقها طيب، خاصة وأن الجريب فروت له مذاق لاذع بعض الشئ.

ونصح الموقع بتناول مشروب الجريب فروت بعد الوجبة بـ20 دقيقة على الأقل، حتى تتمكن من التفاعل مع الجسم ومساعدته على حرق الدهون.