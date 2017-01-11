قبل أن تتسرعي في الزواج هل سألتى نفسك إذا كان زوج المستقبل صادق معك أم أنك ستفاجئين بشخص آخر له أراء وأحلام مختلفة تماماً عن التي أخبرك بها، بمعنى أصح شخص كاذب؟.

ولأن الزواج يعتبر من أهم وأصعب القرارات التى تؤثر على حياتك، نقدم لك من كتاب “لماذا يكذب الرجل وتبكي المرأة” للكاتبين “آلان بيز وباربرا بيز” علامات ومفاتيح التي يمكن أن تستدلى بها لكشف اذا كان زوج المستقبل يكذب أم لا.

1- شد عضلات الوجه، فى هذه اللحظة يحاول المخ بشكل لا إرادي منع إظهار أي علامات الكذب على الوجه.

2- تجنب التواصل البصري، فعين الرجل سوف تبدو شاردة، “وإن كان للحجرة باب، فهذا هو المكان الذى سينظر نحوه”.

3- تصلب الذراعين أو الساقين. ويعد هذا الوضع أحد الأوضاع الدماغية الغريزية الذى يقوم بها الجسم لإخفاء الكذب.

4- التبسم مع إغلاق الشفتين، فتلك تعتبر ابتسامة زائفة وهى دليل كاف على عدم صدقه معك.

5- العين تفضح كل شئ فضيق بؤبؤ العين وعدم النظر إليك بشكل مباشرة من علامات الكاذب.

6- التحدث بسرعة وعدم الإطالة بالإجابات: فالكاذب يريد أن ينتهى من سرد كذبته سريعأ حتى لا ينكشف

7- اهتزاز الرأس مجيبا بـ “لا” حينما يقول “نعم” والعكس، وكأنه يحاول عدم التصريح عن رأيه بوضوح.

8- إخفاء اليدين، فالرجل يجد أنه من الأسهل أن يكذب ويداه فى جيبه أو على عكس ذلك كثرة تحريك يديه، أثناء الاستجواب أو السؤال تعتبر أيضا علامة تؤكد كذبه في الوقت الذي يروي فيه ويدافع عن نفسه.

9- التعثر فى نطق الكلمات أو التمتمة وإنهاء المناقشة، فالكاذب يعتقد بذلك أن كذبه غير واضح، فيحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن كثرة الشرح لتفادي الوقوع في أي أخطاء غير مقصودة.

10- المبالغة فى الأسلوب وخاصة الضحك، فالكاذب يسعى وراء كسب إعجابك بأي طريقة لذا لا تصدقي المبالغة فى التعبير عن المشاعر أو فى الأسلوب.