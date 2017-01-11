خلال لقاءهم المحافظ رمضان العاملين في سلطة الأراضي يطالبون بإدراجهم في اللائحة القانونية للوظيفة العمومية

جنين/PNN- طالب وفد من الموظفين القانونين العاملين في سلطة الأراضي في دائرة تسجيل جنين ، خلال لقاءهم محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ، اليوم ، التدخل لدى جهات الاختصاص لإنصافهم ودمجهم في اللائحة القانونية التي تنظم عمل القانونيين العاملين في الوظيفة العمومية رقم ( 14 ) لسنة 2010 . وأشار العاملين إلى أنهم يعملون منذ عام 2008 في دوائر التسجيل في الوطن وفي دائرة تسجيل جنين تحديدا دون مسميات قانونية حسب القانون تتوازى مع المؤهل الجامعي لنا ونطالب بمساواتنا بزملائنا الموظفين الحكوميين في كافة الوزارات الحكومية وإدراجنا على اللائحة القانونية .

من جهته وعد المحافظ بمساعدتهم ، برفع مطالبهم إلى فخامة الرئيس محمود عباس لمتابعة قضيتهم مع جهات الاختصاص للحصول على حقوقهم الوظيفية التي ضمن القانون والنظام العام المعمول به.