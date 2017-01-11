البرغوثي يستنكر الإعدام المقصود للشهيد محمد الصالحي

رام الله/PNN- اسنتكر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لما قامت به قوات الإحتلال من الإعدام الميداني للإسير المحرر محمد الصالحي وبدون مبرر.

واعتبر البرغوثي ان هذا العمل يمثل ارهابا وحشيا ضد أسرانا البواسل والذي تم الإفراج عنهم من قبل وتوجيه ضربة لما تحقق من انجاز بتحريرهم.