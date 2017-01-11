البرغوثي يستنكر الإعدام المقصود للشهيد محمد الصالحي

رام الله/PNN- اسنتكر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لما قامت به قوات الإحتلال من الإعدام الميداني للإسير المحرر محمد الصالحي وبدون مبرر.
واعتبر البرغوثي ان هذا العمل يمثل ارهابا وحشيا ضد أسرانا البواسل والذي تم الإفراج عنهم من قبل وتوجيه ضربة لما تحقق من انجاز بتحريرهم.
وأشار البرغوثي الى أنه لا بد من مواجهة السياسات الاسرائيلية التصفوية ضد أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني بالعمل على تغيير ميزان القوى لصالحنا باتمام المصالحة وانهاء الانقسام وانشاء حكومة وحدة وطنية وتبني استراتيجية كفاحية موحدة تقوم على المقاومة والمقاطعة وفرض عقوبات على اسرائيل.