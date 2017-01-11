إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير نائل البرغوثي إلى سجن “جلبوع”

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير نائل البرغوثي (59) عاماً، من سجن “ريمون” إلى سجن “جلبوع”.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير البرغوثي مؤخراً، بين أربعة سجون على الأقل.

هذا وتستمر سلطات الاحتلال باعتقال البرغوثي وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار “شاليط”، منذ حزيران / يونيو عام 2014، رغم انتهاء مدة محكوميته الأخيرة في 17 ديسمبر 2016، والبالغة (30) شهراً، وذلك بحجة أن المحكمة لم تبت في الاستئناف الذي قدمته نيابة الاحتلال ضد القرار السابق وفيه تطالب بإعادة حكمه السابق والبالغ، مؤبد و18 عاماً.

ويقضي الأسير البرغوثي أطول مدة حكم في سجون الاحتلال، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله (36) عاماً، منهم (34) عاماً متتالية.

يذكر أن محكمة الاحتلال والتي عُقدت في تاريخ 3 كانون الثاني / يناير الجاري، رفضت الإفراج عنه مجدداً.