اتلاف نصف طن رقائق ذرة غير صالح للاستهلاك الآدمي في بيت لحم

بيت لحم/ PNN- اتلفت الضابطة الجمركية اليوم نصف طن رقائق ذرة منتهي الصلاحية من منتجات المستوطنات على حاجز العبيدية غرب مدينة بيت لحم .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامه والاعلام انه تم ضبط الكمية داخل سيارة خاصة لصاحب البضاعة اثناء محاولة تهريبها من مستوطنة ميشور ادوميم الى المدنية، وبحضور مديرية الاقتصاد الوطني تم معاينة البضاعة وتبين عدم صلاحيتها، حيث أقر اتلافها لانتهاء تاريخها ومن منتجات المستوطنات استناداً الى المرسوم الرئاسي رقم 4 لعام 2010 الذي يعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعاً غير شرعيه ويحظر تداولها، وتم تحويل القضيه الى النيابه العامه لاستكمال الاجراءات القانونية .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .