برنامج المليون شجرة يؤكد استمراره بدعم صمود المزارعين‎

بيت لحم/ PNN- تصدياً لممارسات الاحتلال تجاه الأرض الفلسطينية والمزارعين الفلسطينيين، أطلقت جمعية مزارعي محافظة بيت لحم مشروع “دعم مزارعي محافظة بيت لحم” الممول من العربية لحماية الطبيعة في الأردن، يستهدف المشروع الاراضي المحاذية للمستوطنات والمهددة بالمصادرة في قرى “حوسان، الخضر، وادي فوكين، بيت جالا “.

وبدوره شرح زياد صلاح مشرف المشروع أن من أبرز الانجازات التي ستنفذ من خلال المشروع توزيع وزراعة 12 الف شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات والعنب ضمن نشاطات تطوعية بالإضافة إلى استصلاح متكامل لـ 19 دونم منها 7 دونم داخل مستوطنة افرات، وعقد عدد من الدورات التي تستهدف المزارعين المستفيدين من المشروع.

وأوضح ابراهيم مناصرة رئيس جمعية مزارعي بيت لحم ان هذا المشروع يندرج ضمن رؤية المؤسسة في تعزيز صمود المزارعين في اراضيهم بالرغم من كل المعيقات التي يفرضها الاحتلال عليهم وحماية الارض من المصادرة.

يأتي المشروع ضمن برنامج زراعة المليون شجرة الثالث الذي يأتي بتمويل وإشراف الجمعية العربية لحماية الطبيعة – المملكة الأردنية الهاشمية والذي يهدف إلى تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم من خلال زراعة الأشجار المثمرة واستصلاح الأراضي وإنشاء الآبار الزراعية وغيرها من المشاريع التي تصب جميعها في تثبيت المزارعين في أراضيهم وتعزيز أمنهم الغذائي.