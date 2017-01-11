قلقيلية: المحافظ يزور مديرية التربية والمؤسسات الطبية في المحافظة.

قلقيلية/PNN- زار اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية مديرية التربية والتعليم ومستشفى درويش نزال و مستشفى وعيادات وكالة الغوث في المحافظة، وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات يقوم بها المحافظ لمؤسسات المحافظة بهدف تعزيز دورها وتطوير الخدمة التي تقدمها للمواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية قطاعي الصحة والتعليم في بناء وتطوير المجتمع الفلسطيني، معتبرا التعليم والصحة هما الأساس والمعيار التي يقاس به تطور الشعوب، داعيا الى بذل كافة الجهود الممكنة للنهوض بواقع التعليم والصحة في المحافظة، مشيرا إلى أن العام 2017 يمثل نقلة نوعية في المؤسسة الفلسطينية وبالتالي يجب أن نرتقي بالأداء ليتواءم ذلك مع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من مديرة التربية والتعليم نائلة عودة حول سير العمل في المديرية والخطط والبرامج المستقبلية للنهوض بالواقع التربوي في المحافظة من خلال الدورات التدريبية والورشات المتخصصة.

وقدم د. احمد جبرين مدير مستشفى درويش نزال شرحا حول واقع المستشفى واحتياجاته الملحة، وقدم شكره للمحافظ على دعمه المتواصل للمستشفى من اجل النهوض بواقعه وتطوير أدائه.

من ناحيته شكر الدكتور فهمي الحشاش المحافظ على الزيارة وأشار إلى واقع مستشفى الوكالة والخطط المستقبلية للنهوض بالمستشفى، وأكد على تكاملية العمل مع المستشفيات الحكومية بما يخدم مصلحة المواطنين.

من ناحيته أشار د. خلدون غشاش إلى واقع عيادة الوكالة الصحية وأفقها المستقبلية الهادفة إلى إدخال تخصصات جديدة بالتعاون مع مستشفى المطلع، وثمن جهود المحافظ ودعمه المتواصل من اجل النهوض بالواقع الصحي في المحافظة.

العلاقات العامة والإعلام