“إشارات النرجس” للشاعر مراد السوداني يصدر بالإيطالية بطبعته الثانية

رام الله/PNN- صدر عن دار النشر الإيطيالية (دي فيليشه) في روما ترجمة ديوان “إشارات النرجس” و “رغبوت ” للشاعر مراد السوداني بطبعته الثانية، وهي من أهم دور النشر في إيطاليا والحاصلة على العديد من الجوائز العالمية والوطنية ، علماً أنه قد صدر الديوان نفسه بطبعته الأولى قبل ثلاث سنوات عن دار كامينيا للنشر في روما.

والديوان : عبارة عن مجموعتين شعريتين في مجموعة واحدة . قام بترجمته وكتابة مقدمته ومراجعته د. عودة عمارنة والباحث والمترجم الإيطالي ماتيا جان باولو وزيّن الغلاف للمجموعة باللوحة الشهيرة (نركسوس) للفنان الإيطالي الكبير ميكيل “آنجلو ميريسي” والملقب كرافاجو، لتمثّل هذه اللوحة موضوع النرجسية والتحديق في مرايا الماء.

ويشير الديوان إلى البعد الصوفي في حب الوطن والأنثى التي تفيض وطناً ومعنى وبما يحمل النرجس من إشارات ومعانٍ وتأويلات تمثله فلسطين من معنى المعنى ومجاز هو جماليات الوطن باتساعها وسيقوم الشاعر السوداني بتقديم الكتاب في روما وعدة مدن إيطاليا في أواخر شهر شباط القادم بدعوة من دار النشر ومؤسسات ثقافية إيطالية أخرى .