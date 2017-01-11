الاحتلال يصدر (34) أمر اعتقال إداري

رام الله/ PNN- أصدرت سلطات الاحتلال (34) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور، وذلك منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الأربعاء، أن من بين الأوامر؛ (12) أمراً جديداً صدرت بحقّ أسرى لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ كل من:

1. خليل حسن حامد، رام الله، 4 شهور أمر جديد

2. حذيفة فضل يحيى، رام الله، 6 شهور أمر جديد

3. عوني عبد الغني حامد، رام الله، 4 شهور أمر جديد

4. جهاد خالد حامد، رام الله، 4 شهور أمر جديد

5. مالك محمد أبو عيشة، الخليل، 6 شهور تمديد

6. أيمن نعيم حامد، رام الله، 4 شهور أمر جديد

7. سيف الله أحمد هور، الخليل، 6 شهور تمديد

8. حسين اسماعيل طبيش، الخليل، 4 شهور تمديد

9. ضياء عزيز العملة، الخليل، 4 شهور تمديد

10. عمار عبد اللطيف فشافشة، جنين، 6 شهور أمر جديد

11. مراد وليد ملايشة، جنين، 6 شهور أمر جديد

12. محمود سليمان أبو شهاب، قلقيلية، 6 شهور أمر جديد

13. علاء الدين خالد علي، رام الله، 6 شهور أمر جديد

14. أحمد مصطفى زيد، البيرة، 4 شهور تمديد

15. محمد سالم أبو مخ، جنين، 6 شهور أمر جديد

16. حسن ياسر كراجة، رام الله، 6 شهور تمديد

17. مصطفى عيسى بريجية، بيت لحم، 6 شهور تمديد

18. عبد السلام جمال أبو الهيجا، جنين، 3 شهور تمديد

19. عبد الحكيم واصف قدح، نابلس، 4 شهور تمديد

20. معتصم مصطفى قواسمي، الخليل، 4 شهور تمديد

21. عمرو نديم ملوخ، القدس، 4 شهور أمر جديد

22. وضاح خالد دويكات، نابلس، 4 شهور تمديد

23. قاسم حجازي سالم، الخليل، 4 شهور تمديد

24. عبد الرحمن جمال زير، رام الله، 6 شهور تمديد

25. أيسر بسام عمرو، قلقيلية، 3 شهور تمديد

26. حاتم أحمد صبارنة، جنين، 4 شهور تمديد

27. ابراهيم ياسين أبو سرور، بيت لحم، 4 شهور تمديد

28. محمد هشام خضر، قلقيلية، 4 شهور تمديد

29. عيسى محمد نطاح، الخليل، 4 شهور تمديد

30. أكرم صالح حسين، رام الله، 3 شهور تمديد

31. أحمد موسى مطر، رام الله، 6 شهور تمديد

32. خالد نضال شافعي، نابلس، 4 شهور تمديد

33. ابراهيم ناصر حامد، رام الله، 6 شهور تمديد

34. هشام عيسى أبو سمارة، جنين، 4 شهور أمر جديد