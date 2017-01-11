انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

وأغلق مؤشر القدس على 532.99 نقطة، منخفضا 0.33 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.18%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة0.03%، مع استقرار مؤشري قطاع الاستثمار والصناعة.

وشهدت جلسة اليوم تداول أسهم 17 شركة، انخفض منها سهم 3 شركات وارتفع سهم شركتي مركز نابلس الجراحي التخصصي والتأمين الوطنية، واستقر سهم 12 شركة، وجرى فيها التداول على حوالي 356 ألف سهم في 141 صفقة.

والشركات التي انخفض سهمها كانت:المشرق للتأمين، ومصايف رام الله- البنك الإسلامي الفلسطيني.

واستقر سهم شركات البنك الإسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، وبيت جالا لصناعة الأدوية، وبنك فلسطين، وبيرزيت للأدوية، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والقدس للمستحضرات الطبية، والاتصالات الفلسطينية، والفلسطينية للكهرباء، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، وبنك القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.