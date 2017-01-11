الاحتلال يسلم إخطارات هدم لـ3 منازل ووقف البناء لآخر في القدس

القدس/PNN- سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إخطارات هدم لـ3 منازل، ووقف البناء في آخر، بقرية حزما، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي حزما موفق الخطيب، بأن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات هدم لثلاثة منازل، تعود لكل من: جبر الخطيب، وعبد القادر الخطيب، ومحمد الشقباوي، وقرار وقف البناء لمنزل المواطن مؤتمن عبد السميع، مشيرًا إلى أنه تم إمهالهم 3 أيام، لتقديم اعتراضهم، وإلا سيتم تنفيذ عمليات الهدم.

وأوضح الخطيب أن المواطنين الخطيب يمتلكان “رخصة بناء” فلسطينية، بجانب المواطن عبد السميع، لأن القرية تقع في المناطق المصنفة “B“، ومنذ أكثر من 6 سنوات، وهم قاطنين فيها.

وأشار إلى أن تلك القوات داهمت على مدار ليلتين عددا من المنازل في القرية، وقامت بتصوير أفراد كل عائلة؛ بحجة جمع معلومات، موضحًا أن قوات الاحتلال قامت بفحص هواتف عدد من الشبان الخلوية، وسجلت أرقام هوياتهم، بالإضافة إلى التركيز على الأولاد فوق 11 عامًا.