الشرطة تكشف ملابسات سرقة مبلغ 870 الف شيقل وتقبض على المتهم بطولكرم

طولكرم/PNN- كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، ملابسات سرقة مبلغ مالي بقيمة (870)ألف شيقل من احدى محلات الصرافه وقبضت على شخص متهم بالسرقة بطولكرم. .

وتقدم صاحب محل صرافه بشكوى مفادها قيام موظف لديه في المحل بسرقة مبلغ مالي بقيمة (870) ألف شيقل من خلال حوالات يقوم باجراءها إلى محل صرافه في محافظه أخرى واستلامها من قبل أشخاص يقوم بالتنسيق معهم مسبقا.

وأضاف البيان انه من خلال تشكيل فريق من شرطة المباحث تم إحضار المتهم وبالبحث معه اعترف من خلال اخذ إفادته بالسرقة وضبط بحوزته على شيكات بقيمة (69) ألف شيقل وهي جزء من المبلغ المسروق قام بتحويله إلى شيكات ليتم التعامل بها كما اعترف بوجود مبلغ (40) ألف شيقل في حساب بنكي من المبلغ المسروق والتصرف بباقي المبلغ كما تم إحضار شخصين كانا يقومان باستلام الأموال وأكدوا ذلك.

كما أضاف البيان انه تم إحالة المتهم مع الشخصين والمضبوطات إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولا.