الإعلان عن إقامة المعرض الأول للتطوير العقاري بنابلس في منتصف آذار المقبل

نابلس/PNN- أعلنت جمعية المطورين العقاريين في نابلس وبالتعاون مع شركة ديارنا لإدارة الحدث، عن إتمام التحضيرات لإقامة المعرض الأول في نابلس للتطوير العقاري، وذلك في 13 آذار المقبل في قاعة القلعة للمناسبات.

وأعلن المهندس محمد الشنار رئيس جمعية المطورين العقاريين أن اللجنة التحضيرية للمهرجان قد أتمت كافة التحضيرات لإقامة المعرض الذي يعد قفزة نوعية في مجال العقارات وما يرتبط بها من أعمال، مما يجعل المعرض تظاهرة اقتصادية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ليس على مستوى المحافظة وإنما على المستوى الوطني.

وأضاف أن المعرض لن يقتصر على عرض انجازات ومشاريع الشركات المختصة بالتطوير العقاري وإنما توفير بيئة ملائمة للنقاش وعقد اجتماعات وصفقات للمواطنين أفرادا وجماعات،. تسهيلا عليهم ونشرا لثقافة التعاطي والتعامل مع المختصين في هذا المجال.

وأكد الشنار أن فعالية المعرض تتعدى مجرد فكرة معرض كبير إلى مهرجان عقاري ضخم يسعى إلى تعزيز المنافسة الايجابية بين جموع المطورين ويستعرض آخر مشاريعهم في نابلس. مؤكدا أن المعرض وسيلة فعالة وفرصة حقيقية للارتقاء بواقع التطوير العقاري، ومجالا للمنافسة بين جموع المطورين بما ينعكس إيجابا على المحافظة والمواطن.

من جانبه اعتبر مهند الرابي المدير العام لشركة ديارنا لإدارة الحدث أن المعرض سيفتتح في 13 آذار المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. وذلك في قاعة القلعة للمناسبات، حيث ستتوفر أماكن خاصة لكل شركة إضافة إلى أماكن لعقد الصفقات والبيع والشراء وتوفير خيمة خارجية في الساحة، لإغراض الاستقبال والضيافة. ونوه الرابي إلى انه تم التوقيع مع العديد من الشركات على حجوزات لمكان تواجدها في المعرض.