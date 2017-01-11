حميد : ” الخليل نموذج وجاهزة لأي حالة طارئة “

الخليل/PNN- أكد محافظ الخليل كامل حميد ان الخليل نموذج على مستوى الوطن في التعامل مع المنخفضات الجوية او أي حالة طارئة وجاهزة دوما للتعامل الفوري والسريع في كافة ارجاء المحافظة من خلال العمل الحثيث والمتواصل منذ سنوات من خلال لجنة الطوارئ وغرف العمليات المنتشرة بالإضافة الى المتطوعين .

وجاءت تصريحات حميد أثناء استقباله في مكتبه ظهر اليوم الاربعاء مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد معاوية ضراغمة يرافقه فريق ” الفدائي ” للدفع الرباعي حيث أشاد المحافظ بالتكامل والتعاون بين الهيئات الحكومية والمجتمع المحلي في التعامل مع أي حالة طارئة خصوصا في المنخفضات الجوية وتساقط الثلوج .

وأستمع المحافظ لشرح مفصل لاخر الاستعدادات والتجهيزات التي بذلت وما زالت مستمرة لخلق حالة من الاستقرار والجاهزية لاي حالة طارئة وتحقيق التكامل البناء لحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم في كافة ارجاء المحافظة .

وثمن حميد العمل المميز الذي تبذله كافة الجهات ذات العلاقة داعيا الى الاستمرار والتوفيق دوما في أي مبادرة او فكرة لها علاقة بحماية صحة المواطن وحياته وممتلكاتهم شاكرا الحضور على الشرح والاخبار الايجابية التي تم طرحها .