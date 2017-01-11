وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

رام الله/PNN- ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى بحضور أمين سر المجلس وأعضاء المجلس من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وقرر المجلس توزيع مسودة قرار بقانون تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لسنة (1996) على أعضاء مجلس التنظيم الأعلى للدراسة وإبداء الملاحظات لعرضها على مجلس التنظيم الأعلى في جلسته القادمة.

ووافق المجلس على وضع المشاريع التالية موضع التنفيذ ومنها مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في سلواد ومشروع تعديل الأحكام لمنطقة سياحية في رام الله، ومشروع تغيير صفة استعمال في رام الله، ومشاريع اخرى في جفنا، والمزرعة القبلية، وبيتونيا، ومشروع تخفيض عرض شارع في بيت ايبا، وتخفيض عرض شارع في زواتا، ومشروع تغيير صفة استعمال في بيت ايبا، وتنظيم شارع في جفنا، وتنظيم شارع في فرخة ومشروع افراز زراعي في تل، ومشروع استثماري لغاية الاسكان في عصيرة الشمالية، ومشروع استثماري في بيت امرين، ومشروع اخر في قباطية.

كما ووافق المجلس على الاستئنافات التالية ومنها مشروع تغيير صفة استعمال في أبو قش، ومشروع طلب ترخيص بناء في أبو قش، ومشروع طلب ترخيص تعبئة تمور في صفا، ووافق المجلس على طلب تسهيلات في سردا واخر في مجدل بني فاضل.

كما وأجل المجلس البت في استئناف لمنع ترخيص في عراق بورين، وطلب المصادقة على أحكام مؤقتة في مخطط هيكلي جنين.

وشكل المجلس لجان فرعية لكل من مخطط هيكلي الاتحاد وطلب منح رخصة بناء في البيرة، وتنظيم شوارع في رافات، وطلب إلغاء رخصة بناء في البيرة، كما ومدد المجلس فترة اعتراضات لمخططات هيكلية لكل من قبيا، وشقبا، وشبتين، وبدرس.

ورد المجلس استئناف لمنح براءة ذمه في البيرة، وطلب استئناف لترخيص بناء اضافي في البيرة، ورد طلب منح تسهيلات لبناء قائم ولبناء اخر مقترح في أبو قش، وطلب استئناف لتخفيض شارع في المزرعة القبلية، ومشروع تغيير صفة استعمال في نابلس، وتخفيض عرض شارع في زواتا، وطلب استئناف لمنح تسهيلات لترخيص بناء في طلوزة، كما وحول المجلس طلب استئناف في عابود للدائرة القانونية.