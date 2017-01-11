“العمل الزراعي” يحيي يوم الشجرة بفعالية تضامنية في خربتي سوسيا وشعب البطم

الخليل/PNN- أحيى اتحاد لجان العمل الزراعي وبالتعاون مع متطوعين من جامعة الخليل اليوم الأربعاء، فعالية تضامنية في خربتي سوسيا وشعب البطم في محافظة الخليل، بمناسبة يوم الشجرة والذي يصادف الخامس عشر من الشهر الجاري.

وتضمنت الفعالية زراعة حوالي 50 شتلة من الأشجار الحرجية في ساحات مدرسة خربة سوسيا وخربة شعب البطم، بمناسبة يوم الشجرة بالإضافة إلى توزيع هدايا على طلاب المدرستين وعددهم حوالي 100 طالب وطالبة.

وقد اختتم النشاط بتعريف المتطوعين المشاركين بمعاناة المزارعين في الخربتين، وما تعرضت وتتعرض له الخربتان من محاولات للتهجير من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وتأتي هذه الفعاليات التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي بالتعاون مع مجموعات تطوعية مختلفة من الضفة، ضمن مبادئه بتعزيز قيمة العمل التطوعي ودعم ونصرة المزارع الفلسطيني في وجه اعتداءات الاحتلال اليومية.