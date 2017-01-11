السفير مصطفى يتشارو مع الخارجية التركية حول آخر التطورات السياسية

رام الله/PNN- التقى السفير د. فائد مصطفى هذا، اليوم الاربعاء، في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة مع المدير العام لادارة الشرق الاوسط السفير كرم كراتلي وبحث معه أخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية .

وقد تركز الحديث حول التصريحات المتتالية لأركان الامريكية الجديدة حول نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس حيث سيعتبر ذلك إن تم تنفيذه تطورا خطيرا وينذر بعواقب جسيمة .

وكان السفير مصطفى قد سلم وزارة الخارجية رسالة من الرئيس محمود عباس موجهة الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول هذا الموضوع .

وفي السياق نفسه جرى إيلاء موضوع المؤتمر الدولي الذي سيعقد في فرنسا منتصف هذا الشهر اهتماما كبيرا والذي ستشارك فيه تركيا على المستويين الخبراء والوزاري .

وقد أكد السفير كراتلي أن موقف تركيا يتطابق مع موقف فلسطين في النظر إلى خطورة موضوع نقل السفارة الامريكية إلى القدس، كما أن تركيا ومن خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في باريس سوف تتبنى الموقف الذي يخدم قضية فلسطين وحقوق شعبها العادلة .