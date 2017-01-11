البرغوثي : اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني حققت نجاحا و توافقا وطنيا

رام الله/ PNN- قال الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي ان اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني حققت نجاحا و توافقا كاملا على الامور الاساسية.

حيث تم التوافق على عقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة كافة القوى الفلسطينية وان يشكل بالانتخاب الديموقراطي حيثما امكن و بالتوافق حيث يتعذر الانتخاب.

كما اتفق على استمرار عمل اللجنة التحضيرية و تشكيل لجان لها تحضر الخطوط السياسية للبرنامج و القواعد التنظيمية للجنة التحضيرية والتي ستواصل اعمالها حتى انعقاد المجلس الوطني.

كما تم الاتفاق على ضرورة البدء بالمشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة لانهاء الانقسام و الاعداد للانتخابات العامة كافة.

و يتوقع ان تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعها القادم في شهر شباط القادم.