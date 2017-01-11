العمل الزراعي يستقبل وفدا من مؤسسة الجراس روتس العالمية في مقره بغزة

رام الله/PNN- استقبل اتحاد لجان العمل الزراعي في مقره الرئيسي بمدينة غزة، أمس الثلاثاء، وفد من مؤسسة جراس روتس العالمية.

وكان في استقبال الوفد الذي ضم السيده تشونغ وا هون المديرة التفيذية للمؤسسة، والسيدة مينا ريمي منسقة البرامج، مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي محمد البكري ومدير دائرة العمليات والتطوير المهندس بشير الانقح ومدير دائرة الضغط والمناصرة سعد الدين زيادة.

واطلع الوفد على أنشطة الاتحاد ومشاريعه المنفذه في قطاع غزة، اضافة الى الخطط المستقبلية والاستراتيجية التي يعمل على تنفيذها في المرحلة الحالية والقادمة.

بدوره استعرض البكري الظروف التي يمر بها قطاع غزة بشكل عام والظروف التي يمر بها القطاع الزراعي والصيادين بشكل خاص وأبرز المعيقات التي تواجه السكان، والتحديات التي تعيق النمو الاقتصادي في القطاع، في ظل الحصار المفروض وشح الامكانيات المتاحه.

وزار الوفد برفقة الطاقم التنفيذي في الاتحاد عدد من الاراضي الزراعية شرق مدينة غزة، واستمعوا الى الصعوبات التي يواجهها المزارعين خاصة الذين تقع اراضيهم في المنطقة المقيدة الوصول او القريبة منها، وما يعانوه من مضايقات الاحتلال وانتهاكاته المستمره على مدار العام.

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز العلاقة بين اتحاد لجان العمل الزراعي ومؤسسة الجراس روتس الدولية، للعمل من أجل التخفيف من أعباء ومعاناه القطاع الزراعي، وتفعيل قضايا وحقوق الصيادين على مستويات مختلفه.