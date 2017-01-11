الاحتلال يغلق قرية حوسان غرب بيت لحم ويمنع التجول وينفذ اجراءات عقابية ضد المواطنين

بيت لحم/PNN – أغلقت قوات الاحتلال اليوم الاربعاء، وبشكل محكم قرية حوسان غرب بيت لحم ومنعت الدخول والخروج منها ومنعت التجول.

وقال شاهد عيان لشبكة فلسطين الاخبارية PNN ، بأن قوات الاحتلال وبصورة مفاجئة أغلقت القرية من خلال نصب حواجز عسكرية على كافة مداخلها الرئيسية، ومنعت الخروج منها باستثناء السماح لمن يقطن فيها بالدخول إليها، وسط إجراءات تفتيش دقيقة، بزعم قيام الاطفال بالقاء الحجارة.

واشار إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال انتشروا في أحياء وشوارع القرية وسط اجراءات العسكرية مكثفة تخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وملاحقة الشبان، ما أثار حالة من الهلع والخوف خاصة بين صفوف الأطفال.