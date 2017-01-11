قوات الاحتلال تجرف طريق زراعي في بني نعيم

الخليل/PNN – قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء، بتجريف طريق زراعي في قرية بني نعيم قضاء محافظة الخليل، عندما داهمت آليات الاحتلال وجرافاته المكان لتجرف طريق “جرون البطمة” في القرية، والذي يبلغ طوله 2.1 كم، كان قد تم تنفيذه من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي ضمن برنامج تطوير الاراضي الزراعية وادارة مصادر المياه، الممول من الحكومة الهولندية.

والطريق الزراعي المذكور، عبارة عن جزء من شبكة طرق بطول 5.8 كم في منطقة مسافر بني نعيم “جرون البطمه”، حيث ستخدم هذه الشبكة من الطرق في حال تم انجازها، ما لا يقل عن 1000 دونم تعود ملكيتها لما لا يقل عن 200 عائلة. وتقع هذه الأراضي بمحاذاة مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي المواطنين من قرية بني نعيم.

وقد بدأ العمل بشق هذه الشبكة من الطرق في بداية شهر 6حزيران من العام الماضي، حيث وبعد انجاز شق حوالي 2.1 كم تم ضبط الآليات ومصادرتها بحجة أن هذه الأراضي أملاك دولة، رغم أن هناك قرار صادر عن محكمة الاحتلال بشق هذه الطريق.