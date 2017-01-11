اريحا: نائب المحافظ يستقبل وفد البريد التركي

اريحا/PNN – اكد نائب محافظ اريحا والأغوار على عمق العلاقات الفلسطينية التركية مشيدا بالموقف التركي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف وبالدعم التركي والذي يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودفع عجلة التنمية والبناء في فلسطين.

جائ ذلك خلال استقبال نائب المحافظ الرجوب لوفد البريد التركي برئاسة فاتح كانبولاط في مقر المحافظة بعد ظهر اليوم بحضور يسرى السويطي مدير عام الشؤون الادارية ومدير عام البريد الفلسطيني فتحي شباك

واطلع الرجوب الوفد على طبيعة الاوضاع في الاغوار وعلى حجم المعاناة التي يكابدها الفلسطينيون في الاغوار جراء الممارسات والإجراءات التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي مشيرا الى ان مجموع ما تمارسه دولة الاحتلال يهدف لكسر اردة الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال

فاتح كانبولاط اعرب عن سعادته بهذه الزيارة الى فلسطين مؤكد على العاقات الاخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والتركي وقال ان الزيارة تهدف للاطلاع على اوضاع البريد الفلسطيني وعلى احتياجاته اللوجستية

وبعد الاستقبال قام الوفد بزيارة لمتحف الكوفية واطلعوا على محتوياته من مقتنيات الرئيس الشهيد ياسر عرفات