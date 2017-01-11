الشرطة تكشف ملابسات سرقة مبلغ (870) ألف شيقل وتقبض على الفاعل

طولكرم/PNN –كشفت شرطة محافظة طولكرم اليوم الاربعاء ملابسات سرقة مبلغ مالي بقيمة (870)ألف شيقل من احدى محلات الصرافه وقبضت على شخص متهم بتهم بسرقة المبلغ

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بان ادارة المباحث بشرطة المحافظة تلقت شكوى من صاحب محل صرافه افاد فيها بقيام موظف لديه في المحل بسرقة مبلغ مالي بقيمة (870) ألف شيقل من خلال حوالات يقوم باجرائها إلى محل صرافه في محافظه أخرى واستلامها من قبل أشخاص يقوم بالتنسيق معهم مسبقا.

و أضاف ارزيقات انه تم إحضار المتهم وبالبحث معه اعترف بالسرقة وضبطت الشرطة معه شيكات بقيمة (69) ألف شيقل وهي جزء من المبلغ المسروق قام بتحويله إلى شيكات ليتم التعامل بها كما اعترف بوجود مبلغ (40) ألف شيقل في حساب بنكي من المبلغ المسروق والتصرف بباقي المبلغ كما تم إحضار شخصين كانا يقومان باستلام الأموال وأكدوا ذلك.

و تم إحالة المتهم مع الشخصين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولا.