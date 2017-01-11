إصابات بالغاز بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل/PNN – أصيب عشرات المواطنين مساء اليوم الأربعاء، بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي، اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض لـ”الوكالة الرسمية”، إن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة الرئيسي عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من الوصول لمقبرة البلدة عبر الطريق الرئيسي، خلال تشييعهم لأحد المتوفين في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال عشرات قنابل الغاز السام والصوت نحو المشيعين، وأصابت العشرات منهم بحالات اختناق، وتم إسعافهم ميدانيا من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في البلدة.