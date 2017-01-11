الحمد الله يحذر من انفجار الاوضاع الامنية في حال نقلت امريكا سفاراتها إلى القدس

رام الله/PNN- طالب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف في وجه تلويح الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، محذرا من انفجار الاوضاع الامنية في المنطقة برمتها في حال نفذت أمريكا هذه الخطوة، مشيرا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وزير خارجية النرويج بورغ برنده، بحضور وزير الخارجية د. رياض المالكي، وممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا دستات، حيث استعرض آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.

وبحث الحمد الله مع برنده سبل انجاح مؤتمر السلام الدولي الذي سيعقد في فرنسا الأسبوع المقبل، للخروج بنتائج إيجابية تعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، وإنقاذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967