الاحتلال يغلق الطريق الرئيس الموصل لواد الحمص شرق بيت ساحور

بيت لحم/PNN – اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، الطريق الرئيس والتاريخي الموصل لواد الحمص القريب من قريتي النعمان والخاص، شرق بيت ساحور .

وأفاد ممثل هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق بالسواتر الترابية ومكعبات من الحجر دون سبب يذكر، رغم وجود قرار من ما يسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية يقر بوجوب فتح الطريق للتجمع السكاني في المنطقة بدلا من الطريق الذي اغلق بسبب بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني.

وأضاف أن منطقة واد الحمص هي منطقة فلسطينية مصنفة “أ”، وبالتالي هذا مساس بالسيادة الفلسطينية، مشيرا الى أن الطريق اغلق ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الماضية .