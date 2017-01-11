بلدية البيرة تكرم معلمي 15 مدرسة حكومية

رام الله/PNN-نظمت بلدية البيرة احتفالًا حاشدًا تحت رعاية عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، لتكريم قرابة 400 معلم، يعملون في 15 مدرسة من مدارس بلدية البيرة (المدارس الحكومية).

وشدد رئيس بلدية البيرة المهندس فوزي عابد على استعداد بلدية البيرة التام لتقديم كافة ما يمكن تقديمه لدعم المسيرة التعليمية في مدينة البيرة، مؤكدًا على الدور الهام الذي يقوم به المعلمون لإعداد

الأجيال، شاكرًا اياهم على هذا الدور العظيم.

من جانبها قالت عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، أن المجتمع الفلسطيني يحارب دومًا بالعلم، وأن على الجميع في كافة الميادين الوقوف بجانب المعلمين وشكرهم ودعمهم على ما

يقدمونه للطلبة في المدارس، مشددة على دور المعلم لإعداد الأجيال التي ستكمل الطريق نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، كما نقلت غنام تحيات الرئيس محمود عباس للمعلمين.

وبدوره شكر مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة الأستاذ باسم عريقات بلدية البيرة على دورها الرائد دومًا بدعم المسيرة التعليمية، وأضاف خلال كلمته أن الاحتلال دوما ما يحاول عرقلة

المسيرة التعليمية في فلسطين لأهمية هذه المسيرة، ولذلك يستمر الاحتلال بالتحريض ضد المناهج الفلسطينية، التي تقوم على توعية الطلبة لقضيتهم العادلة.

وفي ذات السياق زار مدراء مدارس بلدية البيرة في وقت لاحق، بلدية البيرة، وقاموا بتكريم رئيس بلدية البيرة المهندس فوزي عابد، بحضور أعضاء المجلس البلدي، جمال شلطف، وأحمد بدران، وجهاد زهور، وضياء

معلا، وإبراهيم عايش.

وأثنى المدراء خلال اجتماعهم مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي البيرة، على الدور الهام والحيوي الذي تقوم به البلدية تجاه مدارس المدينة، شاكرين لهم اهتمامهم بالمسيرة التعليمية.

وتنبع علاقة بلدية البيرة مع قطاع التعليم في المدينة، من خلال رؤية مجلس بلدي البيرة، الذي يحرص على دعم المسيرة التعليمية، مما دفعه لإنشاء لجنة المعارف التي تعنى بمتابعة احتياجات المدارس

والإشراف والتعاون في كل ما يخص قطاع التعليم