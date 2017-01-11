وزارتي الأوقاف والتنمية الاجتماعية تكرم لجنة زكاة نابلس المركزية‎

- نابلس/PNN-كرمت وزارتي الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة التنمية الاجتماعية لجنة زكاة نابلس المركزية ممثلة برئيسها الحاج محمد سامح طبيلة خلال ندوة خاصة عقدت برام الله حول لجان الزكاة في الوطن
ومديريات التنمية الاجتماعية لتوحيد المعلومات.وشارك بالندوة والتكريم وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ووزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر وحسان طهبوب مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني فيما حضر إلى جانب رئيس لجنة زكاة نابلس المركزية الحاج محمد سامح طبيلة أعضاء اللجنة حسنين عفوري ونغم الخياط وعماد اللحام ومدير عام اللجنة علاء الخاروف.
من جانبه قدم طبيلة شرحا عن لجنة زكاة نابلس المركزية والانجازات التي تم تحقيقها في عهد اللجنة الحالية والقفزات النوعية التي حصلت في مجال مشاريع تبني الأيتام ومشاريع الأضاحي ورمضان والمشاريع التشغيلية والجانب التعليمي والصحي وتبني العائلات الفقيرة في المحافظة. وأكد طبيلة أن اللجنة نفذت مشاريع ضخمة خلال العام 2016 حيث قدمت مساعدات لآلاف المستفيدين، وتنوي في العام الجديد تكثيف وزيادة حجم مشاريعها خدما للقطاعات والشرائح المحتاجة في المجتمع الفلسطيني.
واستعرض علاء الخاروف أمام الجميع تجربة زكاة نابلس في المشاريع وكيفية متابعتها والإشراف عليها والنجاحات التي حققتها خلال فترة عملها وخاصة مشاريع التمكين للعائلات الفقيرة ، وبخاصة في العام الأخير، والمشاريع النوعية التي تم تنفيذها واليات العمل على أسس علمية وإدارية متطورة. وأشار إلى أن تجربة اللجنة أضحت نموذجا لباقي لجان الوطن وفي دول الجوار.
واستلم الحاج طبيلة شهادات التكريم من وزارتي الأوقاف والتنمية الاجتماعية شاكرا للوزارتين هذه اللفتة تجاه لجنة الزكاة التي أضحت علما في مجل العمل الخيري والإنساني ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى العربي والإسلامي..