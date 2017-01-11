وزارتي الأوقاف والتنمية الاجتماعية تكرم لجنة زكاة نابلس المركزية‎

واستعرض علاء الخاروف أمام الجميع تجربة زكاة نابلس في المشاريع وكيفية متابعتها والإشراف عليها والنجاحات التي حققتها خلال فترة عملها وخاصة مشاريع التمكين للعائلات الفقيرة ، وبخاصة في العام الأخير، والمشاريع النوعية التي تم تنفيذها واليات العمل على أسس علمية وإدارية متطورة. وأشار إلى أن تجربة اللجنة أضحت نموذجا لباقي لجان الوطن وفي دول الجوار.

واستلم الحاج طبيلة شهادات التكريم من وزارتي الأوقاف والتنمية الاجتماعية شاكرا للوزارتين هذه اللفتة تجاه لجنة الزكاة التي أضحت علما في مجل العمل الخيري والإنساني ليس على المستوى المحلي وإنما على المستوى العربي والإسلامي..