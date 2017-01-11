الصالحي: معيار النجاح لاجتماعات بيروت يتلخص في حكومة وحدة وطنية وعقد المجلس الوطني بمشاركة الجميع

بيروت/PNN – قال بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، إن معيار النجاح الحقيقي والفعلي لاجتماعات اللجنة التحضيرية في بيروت، يتلخص في الشروع فوراَ بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإستكمال خطوات عقد المجلس الوطني الفلسصطيني بمشاركة الجميع.

وشدد الصالحي في تصريح صحفي لوكالات الأنباء خلال مغادرته بيروت، مساء اليوم، على ضرورة الارتقاء الى مستوى التحديات الكبير التي تواجه شعبنا الفلسطيني والمخاطر التي تتعرض لها قضيته الوطنية، والبدء الفوري بإستعادة الوحدة من خلال خطوات ملموسة، في مقدمتها، تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتئام المجلس الوطني بمشاركة الجميع، وتطبيق كافة إتفاقيات المصالحة الوطنية.

وختم الصالحي تصريحاته بالتأكيد على تجاوز”أوسلو” وإعتماد قرار إعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، أساساَ للحراك السياسي لإنهاء الاحتلال وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، الى جانب العمل على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.