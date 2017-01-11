وزيرة الاقتصاد الوطني تبحث مع وفد ياباني سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة

رام الله/PNN – بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيس الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة عبير عودة، اليوم الأربعاء، مع وفد ياباني برئاسة مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية اليابانية جون نانازاوي سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك.

وأكدت الوزيرة عودة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحضور سفير اليابان لدى دولة فلسطين على أهمية الدعم الياباني في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج الإستراتيجية في مقدمتها دعم منطقة أريحا الصناعة الزراعية التي شاهداً حقيقاً على عمق العلاقة والصداقة بين الشعبين الفلسطيني والياباني.

واستعرض الجانبان أخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالمنطقة الصناعية وإمكانيات تشجيع الاستثمار فيها، وفي هذا السياق بينت الوزيرة انه تم عدد من المصانع القائمة في مدينة أريحا الصناعية الزراعية باشرت العمل ووفرت فرص عمل مباشرة وغي مباشرة مؤكدة على أهمية تسهيل عملية تصدير المنتجات من خلال شق طريق مباشرة بين المنطقة الصناعية والأردن.

بدوره اكد الجانب الياباني على موقف بلاده في دعم الاقتصاد الفلسطيني والسعي لتصميم مزيدا من البرامج التنموية لافتاً إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز علاقات التعاون.