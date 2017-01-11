اللواء الطيراوي:اعتقال أعضاء من المركزية والثوري لحركة فتح استهداف ممنهج لكسر الحركة

رام الله/PNN – عقب اللواء توفيق الطيراوي على اعتقال عضو الثوري اللواء طلال دويكات قائلا ” فتح هي الشوكة الرمح في حلق الاحتلال”، هذا ما قاله اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريح صدر عن مكتبه اليوم الأربعاء، تعقيباً على اعتقال الأخ المناضل اللواء طلال دويكات، عضو المجلس الثوري لحركة فتح صباح اليوم على يد قوة عسكرية احتلالية.

وأكد الطيراوي على أن استمرار اعتقال الأخ المناضل القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية للحركة، وأخوة آخرين مناضلين أعضاء في المجلس الثوري ، ومنهم الأخ المناضل جمال أبو الليل، وآخرهم الأخ اللواء طلال دويكات، هو استهداف ممنهج يهدف إلى كسر هيبة الحركة، وتحييد كوادرها عن أداء عملهم ومهماتهم التنظيمية والوطنية.

وطالب الطيراوي في تصريحه، أخذ كل الإجراءات اللازمة من قبل الحركة، لمنع حكومة الاحتلال من استمرار جرائمها اليومية ضد كل قطاعات شعبنا، والمتمثلة بالاعتقال والإعدامات الميدانية الإجرامية، والهجمة المسعورة ضد أهلنا في القدس وخصوصاً في جبل المكبر الذي أصدرت حكومة الاحتلال بحقه عدة إخطارات لهدم منازل للمواطنين فيه، والتهديد ببناء مستوطنة مكانها، والذي يعد قتلاً جماعياً من نوع آخر لعشرات المواطنين من أبناء شعبنا، يقذف الاحتلال بهم إلى المصير المجهول في البرد الشديد هم وأطفالهم ونساؤهم.

ونوه الطيراوي إلى أن هذا الاعتقال يمثل مساساً خطيراً بهيبة القيادة الفلسطينية، فضلاً عن كونه استمراراً في الخروقات السافرة لكل الأعراف والمواثيق.